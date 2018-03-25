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Bu bir diriliş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve ’dan millete seslendi. ‘Afrin başlangıç’ dedi. Yeni harekat sinyali verdi...

Bu bir diriliş
Artık metal yorgunluğu yok. Afrin'le birlikte diriliş hareketi yeniden başladı. Telabyad'dan Resulayn'a kadar her yerden Türkiye'ye gelen yardım çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız.

Birileri burnumuzun dibinde işler karıştırmaya başlarsa kimseyi gözümüz görmez. Güçlü ve büyük Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Gerekirse can vereceğiz, can alacağız.

20 ocak'ta başlayan Zeytin Dalı'nın operasyonel kısmı tamamlandı. Mehmetçik, Afrin'i çevreleyen 2 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı. PKK baskısından kaçanlar evlerine dönmeye başladı.

Eşzamanlı olarak yürütülen Kuzey Irak harekatı da hız kazandı. Hakkari'den sınırın öte yakasına geçen komandolarımız, 55 teröristi hakladı. Hakurk-Kani Rash bölgesini terörden arındırdı.
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