Bakan Albayrak: Afrin'de ele geçirilen silahların hangi ülkelere ait olduğunu görüyoruz değil mi?

Albayrak, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, yaklaşık üç aydır çok sayıda kongrenin büyük coşkuyla gerçekleştirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kongrelerde ise ayrı bir heyecan ve coşkuya tanıklık ettiklerini söyledi.

"TÜRKİYE KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELESİ VERİYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Afrin'de Türkiye bir avuç çapulcu terör örgütüne karşı mı savaşıyor? O tünellerde yakalanan silahların, ele geçirilen silahların hangi ülkelere ait olduğunu görüyoruz değil mi? Türkiye artık PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ, hangisi olursa olsun terör örgütleriyle değil, bunların arkasındaki güçlerle de bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor." dedi.

"TRABZON'UMUZ İÇİN GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Kongrelerin büyük heyecan yaşattığını ve yeni bir ruhun tazelenmesi noktasında önemli olduğunu belirten Albayrak, "Başka partiler için, başka siyasi oluşumlar için rekabet, hırs, haset, kırgınlık, kavga manası ifade etse de AK Parti için yeniden bir dirilişin, yeniden bir paylaşmanın vesilesi olduğu günler olur. Bugünkü kongremiz bu manada 2019'a giderken Trabzon'um için, Trabzon'umuz için güzel bir başlangıç olacak." diye konuştu.

"O TÜNELLERDE YAKALANAN SİLAHLARIN, ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARIN HANGİ ÜLKELERE AİT OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ DEĞİL Mİ?"

Albayrak, tarihi günlerden geçildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 yıldır Türkiye olarak biz fiili bir savaş içerisindeyiz. İşte Suriye, Irak, Türkiye olarak bir savaş içerisindeyiz. Ben artık diyorum ki Afrin'le birlikte Türkiye artık resmi bir savaşın içinde. Sınır ötesinde yaptığı operasyonla resmi bir savaşla karşı karşıya. 100 sene önce ecdadın mücadele ettiği bu Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha çevik ve çetin bir Kurtuluş Savaşı ile karşı karşıya. İzliyoruz değil mi? Afrin'de Türkiye bir avuç çapulcu terör örgütüne karşı mı savaşıyor? O tünellerde yakalanan silahların, ele geçirilen silahların hangi ülkelere ait olduğunu görüyoruz değil mi? Türkiye artık PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ, hangisi olursa olsun terör örgütleriyle değil, bunların arkasındaki güçlerle de bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor."