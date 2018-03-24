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Türkiye'nin yeni haritası! 22 yıl sonra değişti...

22 yıl sonra farklılık gösteren haritası vatandaşın gündeminde. 46 ilde risk oranı azalırken 6 ilde tehlike arttı.



tarafından yayınlanan yeni haritasına göre Türkiye'nin riskli bölgeleri değişiklik gösterdi. Yeni haritada 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Eski haritada Türkiye toprakla-rının yüzde 42'si "en tehlikeli" kategoride tanımlanıyordu. Yeni haritada bu oran yüzde 17'ye düştü. 1996 yılında hazırlanan haritada binaların yüzde 44'ü "tehlikeli alanlar"da yer alırken, bu oran yüzde 26 olarak güncellendi. AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Yerin altı değiş-medi ama fay hatlarını daha yakından tanımaya başladık" dedi.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 09:26
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