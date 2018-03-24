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AFAD tarafından yayınlanan yeni deprem haritasına göre Türkiye'nin riskli bölgeleri değişiklik gösterdi. Yeni haritada 46 ilde deprem tehlikesi azalırken, 6 ilde yükseldi. Eski haritada Türkiye toprakla-rının yüzde 42'si "en tehlikeli" kategoride tanımlanıyordu. Yeni haritada bu oran yüzde 17'ye düştü. 1996 yılında hazırlanan haritada binaların yüzde 44'ü "tehlikeli alanlar"da yer alırken, bu oran yüzde 26 olarak güncellendi. AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Yerin altı değiş-medi ama fay hatlarını daha yakından tanımaya başladık" dedi.