;
Yol Durumu
  1. PKK'nın kalleşliği 17 yaşındaki teröristin ifadelerinde yansıdı

Doğan'a son veda

'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada olan Bülent Doğan'ın (47) cenazesi, düzenlenen törenin ardından Adana'ya gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Doğana son veda
Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada olan Bülent Doğan için İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene, Vali Ahmet Deniz ve protokol üyeleri katıldı. Törenin ardından şehit Doğan'ın cenazesi, fırtına nedeniyle uçak kalkmadığı için karayolu ile 'a uğurlandı.



Aslen Kayserili olan evli ve bir çocuk babası şehit Uzman , ailesinin yaşadığı Adana'da toprağa verilecek.

Etiketler: , , , ,
  • 24 Mart 2018, Cumartesi 16:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar