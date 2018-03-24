Türkiye, dünya turizm pastasının en önemli kalemlerinden biri olan 'sağlık turizmi' gelirlerini artırmak için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, termal turizm, medikal SPA, estetik operasyonlar, diş tedavileriyle yaşlıların kronik rahatsızlıklarına ilişkin tedavi taleplerinin rotasını, Türkiye'ye çevirmek için kolları sıvardı.
Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle!
Türkiye, dünya turizm pastasının en önemli kalemlerinden biri olan ‘sağlık turizmi’ gelirlerini artırmak için harekete geçti.
- Türkiye'nin yeni deprem haritası! 22 yıl sonra değişti...
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
- Çoban uyuyunca başıboş kalan danalar caddeye kaçtı!
- Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul hava durumu için rapor geldi!
- Herkes bunu merak ediyordu! Karısının ifadesiyle ortaya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.