Hükümetten 500 milyar dolarlık dev hamle!

Türkiye, dünya turizm pastasının en önemli kalemlerinden biri olan 'sağlık turizmi' gelirlerini artırmak için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, termal turizm, medikal SPA, estetik operasyonlar, diş tedavileriyle yaşlıların kronik rahatsızlıklarına ilişkin tedavi taleplerinin rotasını, Türkiye'ye çevirmek için kolları sıvardı.