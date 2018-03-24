Herkes bunu merak ediyordu! Karısının ifadesiyle ortaya çıktı





Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. İade dosyasını Adalet Bakanlığı hazırladı. Dışişleri'ne giden dosya, Arjantin Büyükelçiliği'ne gönderildi. Yeni Safak'ın haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İade ve kırmızı bülten için süreç başlatıldı. Konu savcılığımız ve bakanlığımızın takibinde" ifadelerini kullandı.