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Herkes bunu merak ediyordu! Karısının ifadesiyle ortaya çıktı

'nin gündemine oturan soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çiftlik Bank'ın aranan firari 'ın eşi savcılık ifadesinde bomba detayları açıkladı...



Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlikbank CEO'su 'ın iadesi için harekete geçti. İade dosyasını hazırladı. Dışişleri'ne giden dosya, Arjantin Büyükelçiliği'ne gönderildi. Yeni Safak'ın haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İade ve kırmızı bülten için süreç başlatıldı. Konu savcılığımız ve bakanlığımızın takibinde" ifadelerini kullandı.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 11:19
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