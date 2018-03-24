Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. İade dosyasını Adalet Bakanlığı hazırladı. Dışişleri'ne giden dosya, Arjantin Büyükelçiliği'ne gönderildi. Yeni Safak'ın haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İade ve kırmızı bülten için süreç başlatıldı. Konu savcılığımız ve bakanlığımızın takibinde" ifadelerini kullandı.
Herkes bunu merak ediyordu! Karısının ifadesiyle ortaya çıktı
Türkiye'nin gündemine oturan Çiftlik Bank soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çiftlik Bank'ın aranan firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın savcılık ifadesinde bomba detayları açıkladı...
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , Sıla Aydın , Türkiye , Adalet Bakanlığı
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