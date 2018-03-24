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Başpehlivana silahlı saldırı!

'da sporcusu Mehmet ve başpehlivan 'ü silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Başpehlivana silahlı saldırı!

Y.T. (33), Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, sporcusu Mehmet (21) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan 'ü yaraladığı iddia edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 16:54
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