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Yerli Bilzerian 'e şok baskın

da "Yerli Dan Bilzerian" olarak tanınan , hesapları üzerinden paylaştığı müstehcen videolar nedeniyle gözaltına alındı.

Yerli Bilzerian Taha Özere şok baskın

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, da 1,3 milyon takipçisi bulunan (31) hakkında, sosyal medyada müstehcen videolar paylaştığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli Taha Özer'i Ataşehir'deki adresinde yakaladı.


Adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve hafıza kartı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yaymak ve yayınlamak" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Taha Özer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 11:37
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