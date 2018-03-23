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: "Şehitlerimizin naaşlarına ulaşıldı"

, ’nin Afrin ilçesine düzenlenen Harekatı kapsamında 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

O şehitlerimizin naaşına ulaşıldı
'dan yapılan açıklamada " Harekâtı kapsamında, 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşılmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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  • 23 Mart 2018, Cuma 22:14
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