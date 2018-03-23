'Pes'törize süt
Çiftlik Bank’a para kaptıranlar arasında çok sayıda hakim, savcı, polis ve öğretmen çıktı. Bu arada sahte avukatlar, Çiftlikbankzedeleri “Paranızı kurtaracağız” diye kandırdı. Pul ve dosya için binlerce kişiden biner lira topladı
HEPSİ POLİSE BAŞVURDU...
Bu arada Çiftlik Bank vurgunu devam etti. Paralarını kaptıran mağdurların, ikinci kez dolandırıldıkları ortaya çıktı. Devreye bu kez fırsatçı dolandırıcılar girdi. Mağdurların kimlik bilgilerini edinen ve kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, sosyal medya hesaplarından veya cep telefonlarından mağdurlarla irtibata geçti. Mağduriyetleri fırsata çevirmek isteyen uyanıklar, 'Paranızı kurtarabiliriz' vaadiyle çok sayıda Çiftlik Bank mağdurundan para aldı. 'Pul ve soruşturma' parası adı altında internet üzerinden havaleyle veya buluşarak elden kişi başına 1000 lira para alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. İkinci kez dolandırılan mağdurlar polise başvurdu. İstanbul polisi, peşpeşe gelen şikayetlerin ardından soruşturmasını ve incelemelerini derinleştirdi.
SON ANDA KURTULDU
Firari Aydın'ın adamları olduğunu iddia eden bir grubun Edirne'de bir dondurmacıyla anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Söz konusu işletmenin sahibi Murat Yıldırım, Aydın'ın adamlarının kendisine 20 milyon TL vererek hiç geri ödemesiz firmasının adını ve konseptini kullanmak istediklerini söyledi.
Murat Yıldırım, "Oyalama taktiğini kullanmasaydım belki de heyecana kapılsaydım, üsteleseydim, bu iş olacaktı. Bu dolandırıcılık daha inandırıcı. Daha profesyonelmiş bunlar. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Biz de bu işin içine girmemiş olduk" diye konuştu.
30 SAADET ZİNCİRİ VAR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan "saadet zinciri" yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirtti. Tüfenkci "Denetime alınan 65 şirketin 30'unun işlemi tamamlandı ve 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu" dedi.
MEVLÜT YÜKSEL / EMİR SOMER
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , Murat Yıldırım , Edirne , İstanbul , saadet zinciri
- 23 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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