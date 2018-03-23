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'Pes'törize süt

’a para kaptıranlar arasında çok sayıda hakim, savcı, polis ve öğretmen çıktı. Bu arada sahte avukatlar, Çiftlikbankzedeleri “Paranızı kurtaracağız” diye kandırdı. Pul ve dosya için binlerce kişiden biner lira topladı

Pestörize süt
Çiftlik Bank üzerinden 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandıran 'ın skandalları çıkmakla bitmedi. 2017'de Uruguay'a kaçarak lüks ve korunaklı bir sitede 2 milyon liraya malikane, Ferrari marka bir araç ve 1 milyon liraya yat aldığı anlaşılan Aydın'ın kurduğu tezgah anlaşılınca mağdurlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan hakim, savcı, polis ve öğretmenlerin, dolandırılan 80 bin kişi içinde olduğu iddia edildi. Mehmet Aydın'ın ise ABD'de olduğu söylentileri çıktı.

HEPSİ POLİSE BAŞVURDU...
Bu arada vurgunu devam etti. Paralarını kaptıran mağdurların, ikinci kez dolandırıldıkları ortaya çıktı. Devreye bu kez fırsatçı dolandırıcılar girdi. Mağdurların kimlik bilgilerini edinen ve kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, sosyal medya hesaplarından veya cep telefonlarından mağdurlarla irtibata geçti. Mağduriyetleri fırsata çevirmek isteyen uyanıklar, 'Paranızı kurtarabiliriz' vaadiyle çok sayıda Çiftlik Bank mağdurundan para aldı. 'Pul ve soruşturma' parası adı altında internet üzerinden havaleyle veya buluşarak elden kişi başına 1000 lira para alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. İkinci kez dolandırılan mağdurlar polise başvurdu. polisi, peşpeşe gelen şikayetlerin ardından soruşturmasını ve incelemelerini derinleştirdi.


​SON ANDA KURTULDU
Firari Aydın'ın adamları olduğunu iddia eden bir grubun 'de bir dondurmacıyla anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Söz konusu işletmenin sahibi , Aydın'ın adamlarının kendisine 20 milyon TL vererek hiç geri ödemesiz firmasının adını ve konseptini kullanmak istediklerini söyledi.
Murat Yıldırım, "Oyalama taktiğini kullanmasaydım belki de heyecana kapılsaydım, üsteleseydim, bu iş olacaktı. Bu dolandırıcılık daha inandırıcı. Daha profesyonelmiş bunlar. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Biz de bu işin içine girmemiş olduk" diye konuştu.

30 SAADET ZİNCİRİ VAR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan "" yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirtti. Tüfenkci "Denetime alınan 65 şirketin 30'unun işlemi tamamlandı ve 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu" dedi.


MEVLÜT YÜKSEL / EMİR SOMER
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