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  1. Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!

İranlılar Van’da coşuyor

Nevruz tatili nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, dünyaca ünlü Arash ve Sasy konseriyle coştu. Ortaya renkli görüntüler çıktı...



Kentin beş yıldızlı otellerinde düzenlenen Arash ve Sasy konserine İranlılar yoğun ilgi gösterdi.
  • 23 Mart 2018, Cuma 12:50
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