Erdoğan: "Afrin ve Münbiç'te geri adım atmayacağımızı Trump'a söyledik!"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde yaptığı konuşmada Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3731'e ulaştığını bildirdi.

"AFRİN'LE BİTMEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump'la dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'a açık açık söyledim. Afrin'le bitmeyecek bu iş. Arkada İdlib var, Menbiç. var. Buralarda da hak tecelli edene kadar yola devam." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"Tüm misafirlerimize kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Dışarıda şu anda bu salondaki kardeşlerimizin en az bir o kadarı var. Buradan Bağcılar'ın tüm mahallelerine, tüm vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizin şehrimiz, ilçemiz için, Bağcılar'la birlikte demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bağcılar 16 Nisan'da yüzde 61'lik evet oranı ile adeta bir destan yazmıştır. Yeni destanlar yazmaya hazır mıyız?

1992'nin Bağcılar'ı neydi, bugünün Bağcılar'ı ne. Buraya bakacağız, burada yaşayanlar, yaşayarak gördüler. Bağcılar bugün 22 kilometre karelik alandaki 750 bin nüfusuyla İstanbul'un önde gelen ilçeleri arasında yer alıyor. Bu bölge ilçe olduğu ilk günlerde çamurdan geçilmeyen plansızlık abidesi bir yer durumundaydı. Seçim kampanyasında çizmelerle dolaştık. Burada seçimi kazandık ve bugünlere geldik. Güngören böyle, Beyoğlu böyle.

​TRUMP İLE GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hamdolsun, bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracaklar. Hukuk devam ediyor. 3193 gazimiz var Allah'tan onlara şifa diliyorum.

Bitmedi, bazıları rahat durmadı, PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Sabrettik, sabrettik, sabrettik bir yere kadar. Şimdi geldiğimiz yer ortada. Artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde inlerine girdik mi? Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3700'i aştı. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunlara gereken ders verildi.

"BURALARDAN ARTIK GERİ ADIM ATAMAYIZ"

Burada da 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Buraya da artık geri dönüş başladı. Burada da kardeşlerimiz yerlerine yerleşecekler. Dün akşam ABD Başkanı Trump ile de bu işleri konuştuk. 2 gün önce sayın Putin ile de bu işleri konuştuk. Dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Bu millet tarihte mazlumların yanında olmanın adımını atmıştır dedik. Onun için aziz kardeşlerim, bu hassasiyet içinde adeta Hatay'a, sınıra kervanlar halinde gidiyorlar oradaki Mehmetçiklerimizle birlikte buluşmaya. Hamdolsun şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var. Buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.

Mart, arkasından kasımda da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Buna hazır mıyız? Yeni bir dönem başlayacak. Şu Bağcılar, şöyle 90'lı yılların başında bu Bağcılar nasıl bir Bağcılar'dı. Biz burada seçim kampanyasına geldiğimiz zaman çizmelerle dolaşıyorduk. Bugün farklı bir Bağcılar var. Biz imar, inşa, ihya, buna geldik.



"AFRİN'DE İŞ BİTMEYECEK"

Afrin'de iş bitmeyecek. İdlib, Münbiç var, Fırat Kalkanı bölgesiyle bununla birleşmesi var."