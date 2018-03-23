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'da hain pusu: 1 asker şehit, 2 yaralı

’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Batmanda hain pusu: 1 asker şehit, 2 yaralı

'ın Gercüş ilçesi 'nde 'lı teröristler tarafından askere pusu kuruldu. Edinilen bilgilere göre olay Gercüş Mava Dağı Bölgesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda arama faaliyeti yapan askerlerle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman asker şehit olurken 2 asker yaralandı.

Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 21:15
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