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paylaştı! İşte ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri () Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de imha edilen terör örgütünün ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.

TSK paylaştı! İşte ilk görüntüler

'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada görüntülerle birlikte, "Afrin'de terör izleri bir bir siliniyor... Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekâtı ile imha edilmiş olan terör örgütünün ve muhabere merkezi" mesajı paylaşıldı.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 12:48
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