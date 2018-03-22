TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada görüntülerle birlikte, "Afrin'de terör izleri bir bir siliniyor... Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekâtı ile imha edilmiş olan terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezi" mesajı paylaşıldı.
TSK paylaştı! İşte ilk görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.
Etiketler: TSK , eğitim kampı , PKK , YPG
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