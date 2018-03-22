Teröristlere darbe üstüne darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde sürdürülen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komandoların Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlarda, 5 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür süren operasyonlarda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55'e ulaştı.
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