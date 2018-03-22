Ölüm yolu!

Üniversite sınavına hazırlanan ve mühendis olmanın hayalini kuran genç kız, okula giderken akılalmaz bir kazada hayatını kaybetti. Üzücü olay dün Bursa'da meydana geldi. Tek katlı bir evde, doğalgaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama yaşandı. Geçen hafta kiracı olarak taşınan ve tek başına yaşayan Hikmet Güner (57) ile bu sırada okula giden lise son sınıf öğrencisi Elif Geldi (18) ve ŞehmuzBora (35) ağır yaralandı. Patlamada, ev enkaz yığınına döndü, çevredeki binalarda ve park halindeki araçlarda hasar oluştu.
'KIZIM NEFES ALIYORDU' Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Elif Geldi, tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Babası İsa Geldi, "Patlama sesini duyunca kalktım telefon ettim. Cevap vermeyince koşa koşa olay yerine gittim. Kurtarma ekipleri kızımı çıkartıyorlardı. Çantasına baktım kitapları vardı. Enkazın altında kalmış ambulansla hastaneye götürdüler. Ben patlamadan 10 dakika sonra bölgeye gittim. Kızımın yanına gittiğimde nefesalıyor yaşıyordu" dedi. Patlamada yaşamını yitiren Elif Geldi'nin aynı mahallede oturduğu, öğrenim gördüğü özel okula gitmek için evden çıktığı belirtildi. Babası lokanta işleten Elif Geldi'nin üniversite sınavlarına hazırlandığı ve mühendis olmak istediği bildirildi. Genç kızın ölümü, yakınlarını, arkadaşlarınıve öğretmenlerini yasa boğdu. Elif Geldi'nin cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından Bursa'da toprağa verileceği ifade edildi.
Enkaz altında kalan genç kız, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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