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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren ""nın ayrıntıları belli oldu. İşte detaylar...

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. İşte milyonları ilgilendiren o düzenlemenin ayrıntıları...

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 15:01
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