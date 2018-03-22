TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. İşte milyonları ilgilendiren o düzenlemenin ayrıntıları...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa çıktı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren "torba yasa"nın ayrıntıları belli oldu. İşte detaylar...
Etiketler: Torba Yasa
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