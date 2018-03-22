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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Erdoğan: "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı , "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."


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  • 22 Mart 2018, Perşembe 20:32
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