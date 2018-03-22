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Annesinin, babasının ciğeri

Annesinin, babasının ciğeri
Türkiye, minik 'ı (3) 'mavi ışık' hastalığı ile tanıdı. Oğlunu sanayide yaptırdığı fototerapi cihazı ile hayatta tutan baba Servet Ergün, daha sonra oğluna karaciğerini bağışladı. Poyraz, 2 yıl önce yapılan naklin ardından hayata bağlandı. Poyraz'ın ablası Hilal (19) de kardeşi gibi 'mavi ışık' hastasıydı. Hilal ise 8 yıl önce annesi Zeliha'dan aldığı karaciğer ile hayata sarılmıştı. Genç kız şu günlerde düğün hazırlığı yaparken, kardeşi Poyraz yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde koşup oynamanın tadını çıkarıyor.

Erdoğan ÖZTÜRK
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