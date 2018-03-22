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kontrol altında! 4 köy teröristlerden temizlendi

ve , 'in Baay, , Başufah ve köylerini teröristlerden temizledi.

Afrin kontrol altında! Kritik bölgeler temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), 'de 4 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Baay, , Başufah ve köylerini /PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 19:02
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