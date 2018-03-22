ABD ve Türkiye'nin görüşmeleri sürdürdüğü Münbiç'ten bugün yeni fotoğraflar geldi.
ABD'li komutanlar Münbiç'te çarşı turunda
Ankara ve Washington arasındaki diplomasi trafiğinin yoğun şekilde sürdüğü günlerde ilçeye giden ABD'li heyet, çarşı gezip YPG'lilerle görüştü.
- Modernize edilen M60 tanklarından ilk görüntüler
- 'Mavi Melekler' ile 'Martılar' timleri göreve başladı
- Rusya'dan PYD/YPG'ye büyük şok! İlk kez yaptılar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.