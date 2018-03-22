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'li komutanlar 'te çarşı turunda

Ankara ve Washington arasındaki diplomasi trafiğinin yoğun şekilde sürdüğü günlerde ilçeye giden 'li heyet, çarşı gezip 'lilerle görüştü.



ve 'nin görüşmeleri sürdürdüğü 'ten bugün yeni fotoğraflar geldi.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 16:57
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