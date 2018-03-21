Yıldırım: Nevruz diriliş, bereket, birlik ve beraberliğin sembolüdür

Başbakan Binali Yıldırım, şehirlerin düşmanlarından birinin savaşlar olduğunu belirterek, "Bağdat, Şam, Kudüs maalesef savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirlerdir. Taşıdıkları değerleri, hatıraları, tarihi, kültürü, maalesef içlerinden sökülüp alındı. Şehirlerin bir başka düşmanı da betonlaşmadır. Adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri gölgeler, adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız, gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz." dedi.

Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış töreninde, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen misafirleri selamladı.

Kastamonu'nun önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Başbakan Yıldırım, "Kastamonu, Türkiye ve Türk dünyası adına, bu büyük heyacanı birlikte yaşıyoruz. Kültür mirasımız Kastamonu, muhteşem bir törenle Türk dünyası kültür başkenti oluyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir yıl boyunca gururla taşıyacağımız, zengin etkinliklerle hakkını vereceğimiz bu payeyi bize kazandıran bütün dostlarımıza, Türkiye sevdalılarına teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere, katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Şehir ve mimarinin hayati öneme sahip iki konu olduğuna işaret eden Yıldırım, şehirin yalnızca yerleşim yeri değil, bir de ruhunun bulunduğunu olduğunu belirtti.

Medeniyetler tarihinin, bir yandan şehirlerin tarihini de ifade ettiğine değinen Başbakan Yıldırım, tarih yazmak isteyenlerin, şehirleri gezdiğini, şehirlerin, tarihe konu pek çok şeyi tarihçilere sunduğunu anlattı.

"İNSAN, ŞEHRİ İNŞA EDERKEN, ŞEHİR DE İNSANI İNŞA EDER"

Başbakan Yıldırım, büyük medeniyetlerin kendilerini özgün şehirleriyle dünyaya anlattığını belirterek, "İnsan, şehri inşa ederken, şehir de insanı inşa eder, birbirlerinin karakterlerini, kültürlerini şekillendirirler." dedi.

Türk ve İslam dünyasının medeniyet merkezi olan önemli şehirleri bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"İstanbul, Bursa, Konya, Kastamonu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Taşkent, Buhara, Semerkant, Kazan, Bağdat, Şam, Kahire, Kudüs ve Medine gibi sembol şehirlerimize uğradığınızda sizlere derin medeniyet anlatısı yapılır. Camiler, medreseler, bedestenler, hanlar, şadırvanlar, sokaklar ve evler birer tarih öğretmeni olur, sizlere geçmişinizi anlatırlar. Yalnızca aklınıza değil bu mekanlar aynı zamanda ruhumuza, kalbimize de sesleniyor. Şairlere ilham kaynağı olur şehirler. Her şehrin sahibi vardır. Allah dostları, İslam şehirlerinin manevi sahipleridir. Kastamonu da Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerine zimmetlidir. Şehirler maneviyatlarını bu yüce şahsiyetlerden alır."

Şehirlerin düşmanlarından birinin savaşlar olduğunu anlatan Yıldırım, "Bağdat, Şam, Kudüs maalesef savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirlerdir. Taşıdıkları değerleri, hatıraları, tarihi, kültürü, maalesef içlerinden sökülüp alındı. Şehirlerin bir başka düşmanı da betonlaşmadır. Adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri gölgeler, adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız, gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, Türk ev mimarisinin en güzel örneklerinin Kastamonu'da yer aldığına değinerek, karakterini yaşatmaya devam eden Kastamonu'nun ilham veren şehirlerden olmayı sürdüreceğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, mimarisi, tarihi eserleri, dokumacılığı ve yemek kültürüyle Kastamonu'yu yaşatacaklarını bildirdi.

&NBSP;AŞIK VEYSEL'İN VEFATININ 45. YILI

Bugünün Türk kültürüne şiir ve türküleriyle katkı veren halk ozanı Aşık Veysel'in vefatının 45'inci yılı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Kendisini de bu vesileyle rahmetle anıyorum. O yürek kokulu türküleriyle bizlere sevgiyi, kardeşliği, dayanışmayı ve vatan sevgisini anlattı. Çalışmanın, üretmenin, helal lokmanın kıymetini hep anlattı." dedi.

Aşık Veysel'in "Dost Dost Diye Nicesine Sarıldım" türküsünün bir bölümünü okuyan Yıldırım, Anadolu'yu Anadolu yapan gönül erlerine Allah'tan rahmet diledi.

NEVRUZ BAYRAMI

Başbakan Yıldırım, 21 Mart'ın yalnızca Kastamonu'nun "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiği gün olmadığını, bugünün birçok özelliği bulunduğuna vurgu yaparak, "Bugün nevruz. Baharın gelişini temsil eden nevruzda binlerce sanatsever ve misafirimizle birlikte Kastamonu'dayız." ifadesini kullandı.

21 Mart'ın, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan kültür coğrafyası için önemli bir gün olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bayram sadece bu coğrafyada değil, neredeyse kuzey yarım kürenin tamamında kutlanır. Nevruz, Doğu Türkistan'dan Orta Asya'ya, Mezopotamya'dan Sibirya'ya, Moğolistan'dan Amerika kıtasına kadar yeni bir uyanışı ifade eder. Bizler için nevruz sadece bir mevsim değişimi değil, bu topraklarda binlerce yıldır dirilişi, bereketi, birliği, beraberliği, kardeşliği temsil eder. Toprağın dirilişini simgeleyen nevruz aynı zamanda bir bayramdır. Zira bizler toprağı ana gibi sahiplenen, ona 'toprak ana' diye hitap eden, topraktan yaratıldığımıza inanan, bu yüzden toprağın dirilişini tabiatın dirilişi olarak görürüz. Nevruzu yüreklerimizin yeniden yeşermesi, insani değerlerimizin yeniden dirilişi olarak görürüz. Bu vesileyle nevruzun bütün insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini de Cenabı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Tabiatın bütün farklılıklarıyla, renkleriyle bir bütün oluşu gibi bizlerin de bütün farklılıklarımızla bir ve beraber olmamızı diliyorum. Bütün insanlığın, Türk dünyasının baharı müjdeleyen bu güzel bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."



Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye olarak sınırlarımızın ötesine hizmette sınır tanımıyoruz. Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin değerlerini değerlerimiz bilerek, korumaya devam diyoruz." dedi.

Yıldırım, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Edirne'den Kars'a kadar bütün şehirlerin farklı kültürleri ve farklı kültür miraslarının olduğunu söyledi.

İstanbul'un 2010'da "Avrupa Kültür Başkenti", 2013'te Eskişehir'in "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ve 2016'da Konya'nın "İslam Dünyası Turizm Başkenti" olduğunu anımsatan Başbakan Yıldırım, bu yıl da İstiklal Savaşı'nın kahraman şehri Kastamonu'nun "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak bu şehirler arasında hak ettiği yeri aldığını belirtti.

Yıldırım, gelecek yıllarda daha birçok ilin turizm, kültür ve ortak medeniyet mirasının başkenti olarak yerini alacağını ifade etti.

"ÇALIŞMALARIMIZ KÜLTÜR BAŞŞEHRİ ETKİNLİKLERİ İLE SINIRLI DEĞİL"

Hep birlikte ortak tarihe ve kültür değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini anlatan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim çalışmalarımız sadece kültür başşehri etkinlikleri ile sınırlı değil. Türk dünyası için özellikle hükümetlerimiz döneminde birçok hizmeti ifa ettik. TİKA eliyle, coğrafyamız ve ötesindeki tarihi eserleri ihya ediyoruz. Örneğin, Moğolistan'da Türk tarihi için çok önemli olan Bilge Tonyukuk anıtlarını koruma altına aldık. Ahmet Yesevi, Sultan Sencer gibi Türk dünyasının önemli şahsiyetlerinin türbelerini ihya ettik ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladık. Türk tarihinin bilinen en eski yazılı kaynaklarının sergilenmesi için Orhun ve Bilge Kağan Müzesi'ni kurduk, hizmete açtık. TRT Avaz, bugün de bu etkinliği Türk coğrafyasında canlı olarak veriyor, Türk dünyasının sesi oldu, olmaya devam ediyor."

Yıldırım, Türk dünyasında geleneksel spor dallarının yaşatılmasına önem verdiklerini ve katkı sunduklarını da dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü ile Türkçe öğrenimini yaygınlaştırmaya devam ettiklerini, Türk coğrafyasında binlerce kişiyi Türkiye'de misafir ettiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye olarak sınırlarımızın ötesine hizmette sınır tanımıyoruz. Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin değerlerini değerlerimiz bilerek, korumaya devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ TÜNELLERİMİZ YAPILDI, HİZMET VERİYOR"

Yıldırım, aynı zamanda Kastamonu'nun dünürü olduğunu, dolayısıyla bu şehre karşı Başbakan olmanın ötesinde özel bir sorumluluğunun da olduğunu aktardı.

Kastamonu'ya son 15 yılda neler yapıldığını anlattığı takdirde programın çok uzun süreceğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Kastamonu'dan çıkıp kışın ortasında Ilgaz Dağı'nın ortasında yolda kaldığınızda Kastamonu'nun zorluğunu hep beraber yaşamışsınızdır. Bu sıkıntıyı ben de yaşadım ve o gün kararı verdik. 'Mutlaka Ilgaz'a tünel yapılacak ve artık Kastamonu yaz kış erişilir, ulaşılır hale gelecek' dedik. 15 Temmuz Tünellerimiz yapıldı, hizmet veriyor. Şimdi baraj yapılacak. O yolu da Kırık Tünelleri ile yeni bir yol haline getiriyoruz. Böylece Kastamonu-Ankara arası çok daha kısalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"KAHRAMANLARIMIZIN MÜHİMMATLARI BU GÜZERGAHTAN TAŞINDI"

Yıldırım, Kastamonu'nun Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu da vurgulayarak, "Milattan önce 400 yıl öncesine uzanan tarihi var ama Kastamonu en büyük kahramanlığını İstiklal Mücadelesinde vermiş bir şehirdir. İnebolu'dan, Kastamonu üzerinden İstiklal Mücadelesi yapan kahramanlarımızın bütün mühimmatları bu güzergahtan taşınmıştır." diye konuştu.

Kastamonu denildiğinde akla Şerife Bacı'nın geldiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, ayrıca Kastamonu ile Orhan Şaik Gökyay'ın anıldığını söyledi.

Yıldırım, Gökyay'ın "Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğruna kendini tarihe verenlerindir." mısralarını okuyarak, şunları kaydetti:

"İşte aslanlarımız Afrin'de, yurt içinde, yurt dışında alçak terör örgütlerine göğüslerini siper ederek milletimizi, ülkemizi her türlü terör belasından korumak için amansız mücadele veriyor. Bu vesileyle gerek 15 Temmuz'da, gerek İstiklal Mücadelemizde, gerekse Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ülkenin bağımsızlığı için, milletin huzur ve güvenliği için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı, güzel ömürler diliyorum. İşte Kastamonu denilince, İstiklal Mücadelesini, şehitlerimizi, bu mübarek toprakları hatırlarız. Ne zaman Kastamonu'ya gelsek huzur buluruz. Kastamonulu kardeşlerimizin tabiriyle, 'Buraya geldik, gözüm gönlüm açıldı."

Binali Yıldırım, uzaktan ve yakından gelen tüm misafirlerin Kastamonu'da huzur bulacağının ve ilin güzel insanlarının güzel ev sahipliğiyle karşılayacaklarından hiç şüphe etmediğinin altını çizdi.

Kültür başkenti olan Kastamonu'nun güzel bir kültür hanını hak ettiğini belirten Yıldırım, "Kastamonu, Kültür ve Turizm Bakanımız gerekli hazırlıkları yapıyor. Kastamonu'ya kültür başşehri olması vesilesiyle çok güzel bir kültür merkezini de inşallah kazandırmış olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, bugün coşkuyu, sevgiyi tüm misafirlerle, bakanlarla, bürokratlarla birlikte paylaştığını belirterek, "Sevgili Kastamonulular, size milletin adamı, adam gibi adam Cumhurbaşkanımızın selamını da getirdim." diye seslendi.

Bu coşkuyu ve heyecanı kendileriyle paylaşan herkesi selamladığını ifade eden Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun." şeklinde konuştu.