Yerli otomobilde flaş gelişme!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği'nin 44'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Özlü yerli otomobil ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜİK HESAPLAMA YÖNTEMİNİ AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARIYLA UYUMLU HALE GETİRİYOR"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bir gazetecinin, "TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) sanayi üretim endeksiyle ilgili hesaplama yöntemini değiştirdi. Neden böyle bir değişikliğe gidildi" şeklindeki sorusuna ise "TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getiriyor. Dolayısıyla hesaplama yöntemlerimiz AB standartlarında olacak" diye cevap verdi.