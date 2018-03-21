Oflu İsmail’in torunları yakalandı

İstanbul'da Oflu İsmail olarak bilinen ve 3 yıl önce hayatını kaybeden İsmail Hacısüleymanoğlu'nuntorunları Orhun, Ali ve EmirHacısüleymanoğlu'nun yönettiğiorganize suç örgütüne yönelikoperasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirildi. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda,5 tabanca, 5 av tüfeği, 188adet mermi ele geçti.
Yapılanaraştırmada, organize suçörgütünün, A.A. isimli kişininyağmalanması, bir Steak Houserestoranın sahibi A.S.'nin hürriyetindenyoksun bırakılması, darp edilmesi ve yağmaya teşebbüs edilmesi, H.G. ve B.U. isimlikişilere yönelik silahlı saldırı,F.A ve U.A. isimli kişilereyönelik yağmaya teşebbüsedilmesi, Emek Mantı isimli mekanın valeleri A.S. ve E.G.'nin silahla vurulması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.
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