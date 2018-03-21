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’in torunları yakalandı

Birçok olaya karıştıkları belirlenen suç örgütüne, polis baskın yaptı. 22 kişilik çete, gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde çok sayıda silah ele geçirildi

Oflu İsmail’in torunları yakalandı
İstanbul'da olarak bilinen ve 3 yıl önce hayatını kaybeden İsmail Hacısüleymanoğlu'nun torunları Orhun, Ali ve Emir Hacısüleymanoğlu'nun yönettiği organize suç örgütüne yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirildi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 adet mermi ele geçti.


Yapılan araştırmada, organize suç örgütünün, A.A. isimli kişinin yağmalanması, bir Steak House restoranın sahibi A.S.'nin hürriyetinden yoksun bırakılması, darp edilmesi ve yağmaya teşebbüs edilmesi, H.G. ve B.U. isimli kişilere yönelik silahlı saldırı, F.A ve U.A. isimli kişilere yönelik yağmaya teşebbüs edilmesi, Emek Mantı isimli mekanın valeleri A.S. ve E.G.'nin silahla vurulması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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