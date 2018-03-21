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Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı

'ın 'le anlaşmaya vardığı ve 'nu sattığı iddia edildi.

Doğan Medya, Demirören Grubuna satıldı

Onursal Başkanı , Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı 'le 'nun satışı konusunda anlaştığı iddia edildi.

HÜRRİYET, POSTA, CNN TÜRK, KANAL D
Demirören Grubu böylelikle, bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve gazeteleri ile Kanal D ve kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın almış oldu.

KRİTİK GÖRÜŞME ANLAŞMAYLA BİTTİ
İddialara göre, ile Aydın Doğan'ın avukatlarıyla birlikte katıldıkları son toplantıdan anlaşma çıktı. Anlaşmaya göre, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonları, dergi grubu ile 'nin en yaygın gazete dağıtım ayı YAYSAT'ın da satış paketinin içinde olduğu öğrenildi.

Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, , TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, , Dergi Pazarlama ve Planlama.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 15:41
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