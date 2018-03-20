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'nın terör kamplarına operasyon

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü 'ya yönelik yürütülen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 oldu

PKKnın terör kamplarına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince 'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına yönelik operasyonda, saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, () tarafından tespit edildi.

Söz konusu bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.

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  • 20 Mart 2018, Salı 20:49
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