Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşecek misiniz" sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Daha belli değil, göreve başlamasını bekliyoruz. 3'lü mekanizma için görüşme sürecek. Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.
Dışişleri'nden flaş Münbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç görüşmelerinin süreceğini açıkladı.
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