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Dışişleri'nden flaş açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile görüşmelerinin süreceğini açıkladı.

Dışişlerinden flaş Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşecek misiniz" sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Daha belli değil, göreve başlamasını bekliyoruz. 3'lü mekanizma için görüşme sürecek. Müsteşarımız önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 11:36
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