Başbakan Yıldırım'dan doğalgaz müjdesi

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ne katıldı.

İlk olarak sözü alan Başbakan Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

Yatırım üstüne yaptırım yapmaya devam ediyorsunuz. 16 yılda enerjide nereden nereye geldiğimizi ifade ettik. Doğalgaz sektöründe Türkiye, güçlü siyasi ile Ak Parti iktidarında önemli adımlar attı. Bugün de 101 yerleşim yeri ve ilçemize bu töreni icra ediyoruz. Doğalgazımız hayırlı uğurlu olsun.

Bölünmüş yolları olan iller sayısı doğalgazdan önde gidiyordu şimdi tam tersi oldu, bunun için bakanımızı tebrik ediyorum. Bölünmüş yol bağlanmayan ilçemiz kalmayacak. Halihazırda 400'ün üzerinde ilçe ve beldede doğalgaz mevcut.

2017 yılında 1 milyar 200 milyon liralık yatırım yapıldı. 13 bin 500 kilometreyi aşan bir dağıtım ağı kuruldu. Yapılan çalışmalar ile doğalgaz dağıtım şebekesi 62 milyon vatandaşa hizmet verir hale geldi. Nüfusumuzun yüzde 77'si artık doğalgaz kullanıyor

Türkiye, Ak Parti iktidarı ile küresel ekonomik sistemde söz sahibi olan ülkeler haline gelmiştir. G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, son 16 yılda dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş ülkedir. Bu durum doğal olarak enerji talebini de hızlı bir şekilde beraberinde getirmiştir. Enerji arz güvenliğini de sağlamak, enerji kaynağını çeşitlendirmek için de projeler gerçekleştiriyoruz.

Ortadoğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın hazırlanmış doğalgaz rezervlerinin 3'te 2'sinin bulunduğu bölgede yer alıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattını bu dönemde hayata geçirdik. TANAP projesini de inşallah bu yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Sonra da Balkanlar ve Avrupa'ya doğru iletmiş olacağız.

Türkmen gazının da bu proejnin bir parçası olması için Enerji Bakanlığımız çalışmaları devam ettiriyor. Bu projelerle ilgili çalışmalar olumlu bir şekilde sürüyor. Avrupa doğalgaz piyasasındaki gelişmeler de ikinci adımı olarak değerlendirilecek.

Ülkemizin doğalgaz ve enerji ticaret merkezi haline gelebilmesi için önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Rusya Federasyonu ile Akkuyu Güç Santrali, diğer bir güç santrali projesi için anlaşmaları yaptık. Şimdi 3'ncü nükleer santral projesini hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor.