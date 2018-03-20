Ankara'da dün operasyon düzenlenmiş, 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği iddia edilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları iddiası ajanslara yansımıştı.