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  1. Mengü'nün darp iddiaları yalan çıktı

'da bulunan madde ile ilgili nükleer gerçek ortaya çıktı

Dün 'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve piyasa değerinin yaklaşık 72 milyon dolar olduğu iddia edilen maddenin sanıldığı gibi nükleer maddesi olmadığı tespit edildi.

Ankarada bulunan madde ile ilgili nükleer gerçek ortaya çıktı

'da dün operasyon düzenlenmiş, 1 kilo 441 gram maddesi ele geçirildiği iddia edilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları iddiası ajanslara yansımıştı.

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  • 20 Mart 2018, Salı 10:34
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