Ankara'da dün operasyon düzenlenmiş, 1 kilo 441 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği iddia edilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken şebeke üyelerinin maddenin satışıyla ilgili 72 milyon dolara anlaştıkları iddiası ajanslara yansımıştı.
Ankara'da bulunan madde ile ilgili nükleer gerçek ortaya çıktı
Dün Ankara'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve piyasa değerinin yaklaşık 72 milyon dolar olduğu iddia edilen maddenin sanıldığı gibi nükleer kaliforniyum maddesi olmadığı tespit edildi.
Etiketler: Ankara , TAEK , kaliforniyum
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