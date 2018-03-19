İstanbul'da akıllara durgunluk veren anlar

Yer Ümraniye TEM bağlantı yolu... Emniyet şeridinde geri geri gidenler, tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine girenler...Yaşanan bu karmaşanın nedeni ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik
Yer Ümraniye TEM bağlantı yolu... Emniyet şeridinde geri geri gidenler, tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine girenler...Yaşanan bu karmaşanın nedeni ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.