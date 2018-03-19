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İstanbul'da akıllara durgunluk veren anlar


Yer Ümraniye TEM bağlantı yolu... Emniyet şeridinde geri geri gidenler, tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine girenler...Yaşanan bu karmaşanın nedeni ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik

  • 19 Mart 2018, Pazartesi 17:18
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