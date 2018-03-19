Haberde, İngiliz teröristin 15 Mart'ta Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.
İngiliz kadın terörist Afrin'de öldürüldü
İngiliz yayın organı BBC, YPG'ye katılan 26 yaşındaki Anna Campbell’ın Afrin’de öldürüldüğünü açıkladı.
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