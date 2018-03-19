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kadın 'de öldürüldü

yayın organı BBC, 'ye katılan 26 yaşındaki ’ın ’de öldürüldüğünü açıkladı.


Haberde, in 15 Mart'ta Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 11:07
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