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Eşsiz zafer

’nın eşi Mithat’ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık” ifadelerini kullandı. Bu mesajı izleyen şehit eşi duygularına hakim olamadı: “Eşimin intikamını çok şükür almışlar, o da orada rahat uyuyacak...”

Eşsiz zafer
TÜRK askeri, sayfalara sığmayan destanlarına bir yenisini daha ekledi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkeze girdi. Ay-Yıldız'lı bayrağımızı göndere çekti. Bu sırada Afrin'deki askerlerimizin gönderdiği video mesajı herkesi derinden etkiledi.






BİZİM DE İÇİMİZ SOĞUYACAK
Harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi , kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar" dedi. İşte 15 Mart'ta yaralanan ve dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı. Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar" dedi.

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