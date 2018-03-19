Eşsiz zafer
Mithat Dunca’nın eşi Lütfiye Hanım Mithat’ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık” ifadelerini kullandı. Bu mesajı izleyen şehit eşi duygularına hakim olamadı: “Eşimin intikamını çok şükür almışlar, o da orada rahat uyuyacak...”
BİZİM DE İÇİMİZ SOĞUYACAK
Harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar" dedi. İşte 15 Mart'ta yaralanan ve dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı. Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar" dedi.
Etiketler: Mithat Dunca , Lütfiye Hanım
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.