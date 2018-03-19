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'te takla atan araç yan yola uçtu

Avcılar Mevkii'nde henüz bilinmeyen nedenle hususi bir araç takla atarak yan yola uçtu. haberine göre ters dönen araç içindeki sürücü yaralanırken, trafik durma noktasına geldi. mahallinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...

E-5te takla atan araç yan yola uçtu

, saat 10.00 sıralarında Avcılar mevkinde meydana geldi. B.U. yönetimindeki 34 PH 7275 plakalı araç istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle yanyola doğru uçtu. Refüjdeki betonunda etkisi ile takla atan aracının içinde sıkışan B.U.'yu olay sırasında oradan geçen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerini çağırdı.

KORKULAN OLMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.U.'yu yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastanedeki sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir ara durma noktasına gelen trafik polislerin yönlendirmesi ile kontrollü olarak akmaya başladı. Takla atıp ters dönen araç ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 12:18
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