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Afrin halkından dünyaya ders! 'ya verdiler!

nin Afrin'de hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara kentte yaşayanlar da destek veriyor.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezini dün sabah teröristlerden temizleyen , şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütüyor.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 22:16
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