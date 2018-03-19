Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezini dün sabah teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütüyor.
Afrin halkından dünyaya ders! TSK'ya verdiler!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara kentte yaşayanlar da destek veriyor.
Etiketler: TSK , Türk Silahlı Kuvvetleri , PKK , KCK , YPG
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