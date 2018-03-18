Kurultay'da Bahçeli'den iki önemli mesaj

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Devlet Bahçeli'nin yeniden Genel Başkan seçildiği MHP kurultayından izlenimlerini takvim.com.tr'ye yazdı. Şahin, Bahçeli'nin parti tabanına verdiği iki önemli mesaja dikkat çekti...

İşte Şahin'in yazısı:

Bahçeli'den Akşener'e Alparslan Türkeş'in sözleriyle gönderme "Bir kere ihanet eden her zaman eder"

MHP lideri Devlet Bahçeli rakamlarla ve tarih vererek konuşmayı seven bir siyasetçidir.

Bundan tam 799 gün önce, MHP korsan kurultaylarla ele geçirilmeye çalışılırken "Bizim olağan kurultayımız 18 Mart 2018'de yapılacak" demişti.

Süreç tam da Bahçeli'nin 2 yıl 3 ay önce işaret ettiği gibi gelişti.

Kurultay, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, Afrin'in terörist unsurlardan temizlendiği gün toplandı.

Dağıldı, bölündü, baraj altında denilen MHP, tüm bu iddiaları çürüten görkemli ve coşkulu bir kurultaya imza attı.

Ankara Arena'yı dolduran kalabalığın en az iki katı kadar bir kalabalık da salonun dışında toplandı.

Bahçeli konuşmasında parti tabanına iki önemli mesaj verdi.

Türkiye'nin küresel bir kuşatmayla teslim alınmaya çalışıldığını, MHP'nin bu oyunu bozduğu için FETÖ destekli kişi ve gruplar tarafından hedef haline getirildiğini vurguladı.

Bu mesajla "Cumhur ittifakının" milli bir mesele ve devletin bekası için zorunluluk olduğunun altını çizdi. "Cumhur İttifakı, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır" sözleriyle MHP'nin bu yoldaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

İkinci mesajında ise MHP'den koptuktan sonra kendisine ve partiye yönelik eleştirilerde sınırı aşan bazı isimleri ve özellikle de isim vermeden Meral Akşener'i Alparslan Türkeş'in bir sözüyle hedef aldı.

"Bir kere ihanet eden her zaman ihanet eder" cümlesi ağzından çıktığında salon alkıştan adeta yıkıldı.

MHP'nin eski lideri Türkeş, bu ifadeyi 12 Eylül'den sonra parti yeniden açılırken kendisine bayrak açan 2 eski dava arkadaşı için kullanmış ve "Ben öldüğümde bunlar cenazeme bile gelmesin" vasiyetinde bulunmuştu.

Bahçeli de bir anlamda parti tabanına Türkeş ile aynı mesajı vermiş oldu.

7 Haziran seçimleri sonrası CHP'den gelen Başbakanlık teklifi için yaptığı "Çin malı başbakanlık önerisini reddettik" ve " Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız aksi ve arızi bir gelişme yaşanmadıkça Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri Bahçeli'nin konuşmasında altı çizilmesi gereken diğer bölümlerdi.