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'da 5 ilçede 24 saat su kesintisi

'den yapılan açıklamada, içme suyu isale hatlarında bakım - onarım - yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi. Çalışma nedeniyle Pazartesi günü saat 10.00'dan, Salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere su verilemeyeceği kaydedildi.

İstanbulda 5 ilçede 24 saat su kesintisi

'den yeni su kesintisi açıklaması geldi. Daha önce 'un bazı bölgelerinde 30 saatlik su kesintisi yaşanmıştı. İSKİ'nin yeni açıklamasında ise Pazartesi günü saat 10.00'dan, Salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere 24 saat su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:
Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.

Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi.

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  • 18 Mart 2018, Pazar 08:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MURAT MURAT

AMERİKA IRAK AFGANİSTAN VE SURİYEYİ TERKET

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hayır0
cevapla 18.03.2018 10:25
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