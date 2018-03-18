İSKİ'den yeni su kesintisi açıklaması geldi. Daha önce İstanbul'un bazı bölgelerinde 30 saatlik su kesintisi yaşanmıştı. İSKİ'nin yeni açıklamasında ise Pazartesi günü saat 10.00'dan, Salı günü saat 10.00'a kadar 5 ilçede bazı mahallelere 24 saat su verilemeyeceği kaydedildi.

Su kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:

Başakşehir: Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım.

Arnavutköy: Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Bahşayış, Deliklikaya, Yassıören, Hastane, Dursunbey ve Nakkaş Mahalleleri.

Esenyurt: Esenkent, Sanayi, Koza ve Aşık Veysel Mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale Mahallesi.

Küçükcekmece: Karaağaç Mahallesi.