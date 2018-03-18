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Erdoğan’ın kuzeni ağır yaralı

Erdoğan’ın kuzeni ağır yaralı
Bolu Gerede'de dün akşam şeritte ters yönde ilerleyen Şahismail Kocabay (44) idaresindeki otomobil, 2 araçla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç da sürücü Vahit Dal, aynı otomobilde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ile diğer otomobilin sürücüsü Şahismail ve Eymen Kocabay (5) ağır yaralandı.



Hastaneye kaldırılan Dal ve İsmail Kocabay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mutlu'nun Erzurum 6. Olağan Kongresi'ne katıldıkları ve tekrar Ankara'ya döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.
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