Erdoğan’ın kuzeni ağır yaralı

Bolu Gerede'de dün akşam şeritte ters yönde ilerleyen Şahismail Kocabay (44) idaresindeki otomobil, 2 araçla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada sürücü Vahit Dal, aynı otomobilde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ile diğer otomobilin sürücüsü Şahismail ve Eymen Kocabay (5) ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Dal ve İsmail Kocabay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mutlu'nun AK Parti Erzurum 6. Olağan Kongresi'ne katıldıkları ve tekrar Ankara'ya döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.