;
Yol Durumu
  1. Gurbette kurtardı!
  2. Milli SİHA'lar tarih yazıyor

Doktoru dövüp kasayı boşalttılar

Üroloji doktoru S.İ. kendine ait muayenehanesinde saldırıya uğradı. O anlar kameralara yansıdı

Doktoru dövüp kasayı boşalttılar
İstanbul Ümraniye'de üroloji doktoru S.İ., 14 Mart'ta kendine ait özel muayenehanesinde çalışıyordu. İçeriye randevu talep eden iki kişi girdi. Sohbet sırasında doktor özel eşyasını almak için kasasını açtı. Bu sırada S.İ.'nin kafasına silah dayayan şüpheliler kasadaki paraları istedi. 4 bin dolar, 2 bin euro, bin sterlin ve 10 bin lirayı çaldı ve kaçtı. Doktor hemen polisi aradı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki saldırganın dışarıda bir kişiyle buluştuğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından H.P. ve K.Y.G. ile birlikte gözcü İ.Ç. yakalandı. Emniyetteki sorguda İ.Ç., doktorun evini kiralaması için anlaştığı emlakçı çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Yunus Emre KAVAK
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar