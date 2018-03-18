Doktoru dövüp kasayı boşalttılar

İstanbul Ümraniye'de üroloji doktoru S.İ., 14 Mart'ta kendine ait özel muayenehanesinde çalışıyordu. İçeriye randevu talep eden iki kişi girdi. Sohbet sırasındadoktor özel eşyasını almakiçin kasasını açtı. Bu sırada S.İ.'nin kafasına silah dayayan şüpheliler kasadaki paraları istedi. 4 bin dolar, 2 bineuro, bin sterlin ve 10 binlirayı çaldı ve kaçtı. Doktor hemen polisi aradı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki saldırganın dışarıda bir kişiyle buluştuğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından H.P. veK.Y.G. ile birlikte gözcü İ.Ç.yakalandı. Emniyetteki sorguda İ.Ç., doktorun evini kiralaması için anlaştığı emlakçı çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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