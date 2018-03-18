İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;



"HEPİNİZİ SELAMLIYORUM"

Teşkil edilen kurultay divanının değerli başkan ve üyeleri, dost ve kardeş ülkelerin saygın temsilcileri, teşrif eden saygıdeğer misafirler, fedakar ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, asenalar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, medyamızın değerli mensupları hepinizi selamlıyorum.

Gönülleri birleşenler selam sizlere. Gözünde bayrak, gönlünde vatan, gövdesinde hayatın yükünü taşıyan muhteşem milli varlığa selam olsun. Millet ve memleket sevdalılarına selam olsun. Emek ve ömür veren tertemiz vicdanlara selam olsun. Söz ak, gözü tok, duruşu dik, duyuşu berrak, feraset kalelerine selam olsun.





"DİRİLİŞ RUHU İLE BULUŞTUK"

Turan illerine, Türkistan diyarlarına, kızıl elma ülküsü ile yürüyen nesillere, dava arkadaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Nice badireleri yenerek nice belaları ezerek nice engelleri geçerek, hamdolsun 12. Olağan Büyük Kurultayımıza kavuştuk. Bu muazzam diriliş ruhu ile buluştuk.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde toplandık, Türk milletinin muzaffer ruhunu cihana ilan etmek için seferber olduk. Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor. Art niyetli şekilde neredesiniz diye soranlara; Gümbür gümbür, işte buradayız. Şimdi siz söyleyiniz, vereceğiniz cevaplarla taşeronlarını zangır zangır titretiniz. Ezan susmaz, bayran inmez, vatan bölünmez diyen, kutlu irade nerede?





"DURUŞUMUZ TÜRKİYE'DİR, TÜRKLÜKTÜR, MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNİN TA KENDİSİDİR"

Kurultayımızın milletimize, geleceğimize, partimize, Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hilal bakışlılar, bozkurt duruşlular hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Duruşu olanın dev gibi bir davası, devasa hayalleri vardır. Duruş aynı zamanda iddia, irfan, yüksek karakter ve kararlılık mahsulüdür. Kıpırdamadan duranın değil, duruşu ile hareket edenin gelecek hakları bulunacaktır. Duruşu milli olanın durduğu yer meşrudur, ahlakidir, maneviler, halkın yanıdır. Biliyoruz ki Türkiye'nin istikbali milli duruşun istikrar içinde devamına bağlıdır. Duruşumuz Türkiye'dir, Türklüktür, Müslüman Türk milletinin ta kendisidir. Vefa ise duruşa manevi öz katan imanı asalettir. Bizim için vefa sadece bir semtin ismi değildir. Vefası olmayının milli ve manevi değerlere vedası kesindir. Vefası olmayan, kaypaktır, kaçaktır, manen kayıptır.

MHP demek şühedaya vefa demektir, millete beka demektir. Beka, var oluşumuzdur, payidarlığımızdır. Sonsuzluk ırmağına akışımızın ana yatağıdır.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞID, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinden müteşekkil ihtilaf ve ihanet bloku, cumhurun karşısında tel tel dağılacak, kaybetmekten başka seçeneği olmayacak."



Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır. Hiçbir odak, hiçbir mahfil, hiçbir güruh, hiçbir siyasi düşük, Cumhur İttifakını çatlatamayacaktır.







"BİR LAFA BAKIN LAF MI DİYE..."

Baraj altında kalacakmışız, bu nedenle kurtarılmışız. Tabanımız kaymış, bu sebeple can simidi uzatılmış. MHP dağılmış, ciddi sorunlarımız varmış. Harici destekle toparlanmamız için çaba sarf ediliyormuş. Hep aynı masal, hep aynı hava hep aynı ezber. Kim bu müfteriler? CHP, İP, HDP ve Perinçekgiller familyası. Bir lafa bakın laf mı diye bir de söyleyene bakın adam mı diye?

Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenen kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı.

Salon dışında atlı polisler de güvenlik önlemlerine eşlik etti.

Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları asıldı.

Balonlarla süslenen salonda, Türk bayraklarının yanı sıra "Yüreğin, vatan olsun", "Vatanımız, var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Milliyetçi Hareket, beka için var elbet", "Vefası olmayanın, bekası olmaz", "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" pankartları asıldı.

Salonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çaldı.



TEK LİSTE İLE GİDİLMESİ PLANLANIYOR

Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 207 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. Kurultaya, tek listeyle gidilmesi planlanıyor.

Seçimlere, AK Parti ile yapılacak "Cumhur İttifakı" adı altında girme kararı alan Bahçeli'nin, partisinin hem MYK'de hem de Başkanlık Divanında yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı.

Devlet Bahçeli, "bozkurt" işareti ile salondakileri selamlamasının ardından kendisi için ayrılan yere oturdu.



DİVAN BAŞKANLIĞINA SEMİH YALÇIN SEÇİLDİ

Kurultayda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin salona gelmesinin ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, kurultayın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Divan Başkanlığı için seçim yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, divan başkanlığına seçildi.

MHP kurultaylarında şimdiye kadar farklı isimler divan başkanlığı yaparken, Semih Yalçın bu görevi ikinci kez üstlendi.

Divan Başkanlığı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra dua okundu.