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'nin yıl dönümünde Afrin'e operasyon

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ve güçleri Afrin merkeze girdi.

Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde Afrine operasyon

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de /-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK ve güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e, kentin güneydoğusundan girmeye başladı. Kara harekatına savaş uçakları da destek veriyor.

OPERASYON ÇANAKKALE ZAFERİYLE AYNI GÜN BAŞLADI
Cumhuriyeti tarihinde destansı kahramanlık örneği gösteren, kimseye boğun eğmeyerek tüm kararlılığını, gücünü ve hakimiyetini ortaya koyan askerlerimizin adını kazıdığı 18 Mart 'nin 103. yıl dönümünde Afrin merkeze başlatılan harekat, Türkiye'ye engel olmak isteyenlere mesaj olarak gönderildi.

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  • 18 Mart 2018, Pazar 09:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Allah razı olsun süper.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 18.03.2018 10:40
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