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vuruldu denilen hastanenin görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (), /KCK/PYD- ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntüleri paylaştı.

TSK vuruldu denilen hastanenin görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında karar bir propaganda girişimine başlayan terör örgütü , Afrin'de hastanenin bombardımana alındığı yalanını ortaya attı.

Dünya medyası tarafından köpürtülen bu yalan, tarafından yayınlana görüntülerle çürütüldü.

İŞTE GERÇEK
Görüntülerde hastanenin hiçbir hasar görmediği açık bir şekilde görülüyor.

Görüntüler, TSK'nın Twitter hesabından, "/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntü." ifadeleriyle yayınlandı.

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 11:55
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