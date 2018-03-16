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'dan bir skandal karar daha!

, 'a kaçan darbeci askerlere ilişkin 'nin üçüncü iade talebini de reddetti

Yunanistandan bir skandal karar daha!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'a kaçan darbeci askerlere ilişkin 'nin üçüncü iade talebi reddedildi.

KELEPÇELİ OLARAK MAHKEMEYE GETİRİLDİ
Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine başkent nde hakim karşısına çıkarıldı. Darbecilerin kelepçeli olarak mahkemeye getirildiği görüldü.

RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER
Mahkeme salonunda karardan emin bir şekilde rahat tavırlarıyla dikkat çeken firari askerlerin savunmalarını yapmalarının ardından Savcı Evgenia Kivelou iade talebinin reddine yönelik mütalaa verdi.

Kivelou, iade dosyasında "kasten adam öldürme" ile yeni suçlamalar bulunsa da var olan delillerin yeterli görülmediğini ifade ederek, iade talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

ATİNA İSTİNAF MAHKEMESİ'NDEN SKANDAL KARAR
Savcının görüşü yönünde karar veren Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine ilişkin ret kararı verdi.

Türkiye'nin iade talebi bir kez daha reddedilmesinin ardından, darbeci askerlerin sığınma başvurularına ilişkin Yunan Danıştayından kararın 4 Mayıs'ta çıkması bekleniyor.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 12:48
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