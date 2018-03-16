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Sır cinayet 6 yıl sonra aydınlandı

Kayseri'de 82 yaşındaki kadının torunları namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla öldürdüğü belirlendi. Cinayetin faillerinin olayın ardından televizyon programına da katıldıkları ortaya çıktı



Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 2012 yılında, 82 yaşındaki kadının baltayla öldürülüp boğazının kesilmesi olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın failleri olarak kadının oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı. Yaşlı kadının, torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

  • 16 Mart 2018, Cuma 10:18
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