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Sarı Taksi-Uber geriliminde yeni perde

İstanbul'da taksiciler ile Uber arasında yeni bir kavga yaşandı. Esenyurt'ta içinde yolcu olan Uber'in önünü kesen taksiciler "Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz?" diye tehditte bulundu.

Sarı Taksi-Uber geriliminde yeni perde

Akşam saatlerinde bir otelden kadın turisti alan Uber, Esenyurt'a gitti. Seyir halinde olan aracın yolunu taksiciler kesti. CNN Türk'te yayınlanan görüntülerde taksiciler ''Uber'in yasak olduğunu bilmiyor musun?'' dedi, Uber sürücüsü de 'Ben şoförüm' diye yanıt verdi.

Bir taksici ''Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz?'' dedi. Taksicilerden biri daha da ileri gitti ve Uber sürücüsünü ''Taksicilerin Uberleri vurduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?'' diyerek ölümle tehdit etti. Uber sürücüsü de ''Beni vurursanız cezası yok mu?'' diye tepki gösterdi.

Uber'deki turist yolcu korkuya kapıldı. Araya başka bir taksici girdi ve polis çağırdı.

  • 16 Mart 2018, Cuma 09:02
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