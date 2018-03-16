Aynı şekilde TEM GOP-Masko arasında da yoğunluk yaşanıyor. Masko'da 2 saate yakın süredir kalan araç nedeniyle bölgede trafik akışında aksalamalar yaşanıyor. İstanbul'daki trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi haritasına ise böyle yansıdı.