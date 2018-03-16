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'da trafiği felç eden

Haftanın son iş günün TEM'de yaşanan trafiği kilitledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde meydana gelen kaza nedeniyle vatandaşlar te zor anlar yaşadı.

İstanbulda trafiği felç eden kaza

Aynı şekilde TEM GOP-Masko arasında da yoğunluk yaşanıyor. Masko'da 2 saate yakın süredir kalan araç nedeniyle bölgede akışında aksalamalar yaşanıyor. 'daki trafik yoğunluğu, İBB Trafik Kontrol Merkezi haritasına ise böyle yansıdı.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 10:48
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