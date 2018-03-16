Fotoğraftaki teröristlerin hepsi öldürüldü

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çembere alınan Afrin ve çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Operasyon başlamadan önce çektikleri fotoğrafı twitter ve facebook üzerinden paylaşan PKK/YPG'li kadın teröristlerin 15'inin de öldürüldüğü ortaya çıktı.