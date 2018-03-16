Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çembere alınan Afrin ve çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Operasyon başlamadan önce çektikleri fotoğrafı twitter ve facebook üzerinden paylaşan PKK/YPG'li kadın teröristlerin 15'inin de öldürüldüğü ortaya çıktı.
Fotoğraftaki teröristlerin hepsi öldürüldü
Zeytin Dalı Harekatı öncesi topluca fotoğraf çektiren 15 kadın 7 erkek teröristin tamamının, Afrin'de süren operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.
Etiketler: YPG , PKK , Zeytin Dalı Harekatı , Afrin
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kalan karakter 1000
leşinize tüküreyim
mezarda olacaginiza evinizde olsaydiniz fenami olurdu....Türkiyeden nektülük gördünüzde pkk iterinin sözüne kandiniz.
HAÇLI SİYONİSTLERİN MAYIN EŞEKLERİ GEBERDİLER
Bunların alayı geri zekalı amerika öpmediği eşşeğe ot verirmi.
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