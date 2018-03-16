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Fotoğraftaki teröristlerin hepsi öldürüldü

öncesi topluca fotoğraf çektiren 15 kadın 7 erkek teröristin tamamının, 'de süren operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çembere alınan ve çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Operasyon başlamadan önce çektikleri fotoğrafı twitter ve facebook üzerinden paylaşan /'li kadın teröristlerin 15'inin de öldürüldüğü ortaya çıktı.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 07:55
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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ahmet ahmet

leşinize tüküreyim

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evet0
hayır0
cevapla 16.03.2018 11:59
taka41 taka41

mezarda olacaginiza evinizde olsaydiniz fenami olurdu....Türkiyeden nektülük gördünüzde pkk iterinin sözüne kandiniz.

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evet0
hayır0
cevapla 16.03.2018 10:23
VATANDAŞ VATANDAŞ

HAÇLI SİYONİSTLERİN MAYIN EŞEKLERİ GEBERDİLER

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evet0
hayır0
cevapla 16.03.2018 10:04
Engin Engin

Bunların alayı geri zekalı amerika öpmediği eşşeğe ot verirmi.

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evet0
hayır0
cevapla 16.03.2018 09:06
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