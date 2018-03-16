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Esed rejiminden büyük katliam!

Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde rejim ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti ve 100'den fazla yaralı var.

Esed rejiminden büyük katliam!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün Suriye zirvesi düzenlenirken, Şam rejimi Doğu Guta'da ateşkese rağmen yeni hava saldırıları düzenledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kefer Batna ilçesinde pazar yerinin vurulduğunu bildiriyor.

Gözlemevine göre, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 sivilin yaşamını yitirdiği ve yoğun bombardımanda 100'den fazla sivil de yaralandı.

  • 16 Mart 2018, Cuma 13:26
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