AYM'den Şahin Alpay kararı!

Anayasa Mahkemesi terör örgütü FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay hakkında ikinci kez 'hak ihlali' kararı verdi.

ÖNCEKİ AYM KARARI

Anayasa Mahkemesi, daha önce tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan için 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkı ile 'ifade ve basın özgürlüğü' haklarının ihlal edildiğine ilişkin karar vermiş ve gerekçeli karar da 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ancak yerel mahkemeler AYM'nin bu kararına uymamıştı.