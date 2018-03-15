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'ın nişanlısı gazeteye bu ilanı verdi!

Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler , Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hanenah ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek.



, Burcu Urfalı ve Sinem Akay bugün ikindi vakti Ataköy 5. Kısım Camisi'nde, Eda Uslu öğle vakti Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde, Aslı İzmirli ve Ayşe And yine öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde, Melike Kuvvet öğle vakti Konya Karatay'daki Hacı Veis Camisi'nde, Zeynep Coşkun da Bursa'da yarın öğle vakti Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanacak. Jasmin Buruh Siloni ve Liana Hanenah'ın cenazeleri ise bugün Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 10:19
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