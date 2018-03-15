Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin DalıHarekatı'nın başlangıcından bu yana 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün itibarıyla 54. gün geride kalırken Afrin çevresine yönelik kuşatma da daralmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün Afrin merkez ve beldelerine bağlı sekiz köy ile iki kritik noktayı daha teröristlerden arındırdı. Afrin'i gören tepelere üs kurularak zırhlı birlikler yerleştirildi. Hâkim tepelerdeki tanklarla obüslerin namluları da Afrin'e döndü. Afrin ve çevresinde yaşayan sivillerin tüm tehlikeleri göze alarak güvenli noktalara çıkışı da devem ediyor. TSK ve ÖSO, dün Afrin'in ilçe merkezine bağlı Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah ve Şadir köyleri, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı Çolağan ve Kuran köyleri, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kori Gul köyü ile Mabatli beldesine bağlı Şatiyan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Operasyonlarda 684 ve 717 rakamlı tepeler de terör örgütünden temizlendi.